С формированием сильной и патриотичной молодежи Президент Ильхам Алиев заложил прочные основы для будущего Азербайджана - глава Фонда молодежи (Видео)

БАКУ /Trend/ - На встрече Президента Ильхама Алиева с азербайджанской молодежью, где глава государства ответил на вопросы молодежи, определилась новая дорожная карта, были поставлены новые задачи и обозначены будущие цели.

Об этом в интервью в рамках авторского видеопроекта АМИ Trend "Актуально с Сахилем Керимли" сказал руководитель Фонда молодежи Азербайджана Фарид Джафаров.

Он отметил, что искренняя атмосфера на встрече, подробные ответы Президента Азербайджана на вопросы молодежи, а также данные главой государства ценные рекомендации оставили незабываемое впечатление.

"Президент Ильхам Алиев в своем выступлении особо подчеркнул решающую роль молодого поколения Азербайджана в Победе, обретенной в 44-дневной Отечественной войне. Это было самой высокой оценкой, данной главой государства азербайджанской молодежи", - сказал руководитель Фонда.

Джафаров подчеркнул, что за годы руководства Президента Ильхама Алиева выросло патриотичное молодое поколение, сформировавшееся в духе национально-духовных ценностей, что является крайне важным фактором для будущего страны.

"С формированием сильной и патриотичной молодежи Президент Ильхам Алиев заложил прочные основы для будущего Азербайджана", - сказал он.

Глава Фонда также подробно рассказал о предстоящих целях, молодежной политике, шагах, которые планируется предпринять в этой сфере.

Представляем в видеоформате это интервью.

(Перевод: Нубар Кулузаде)