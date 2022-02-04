Турция готова организовать встречу с участием президентов Украины и России - Эрдоган

Политика 4 февраля 2022 15:10 (UTC+04:00)
Турция готова организовать встречу с участием президентов Украины и России - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Турция готова организовать встречу на высшем уровне с участием президентов России и Украины.

Как сообщает Trend, об этом заявил журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после визита в Украину.

"Считаю, что итоги нашей встречи с президентом Украины откроют новые возможности в регионе. Я также придаю особое значение предстоящей встрече с президентом России. Предстоит согласовать дату визита российского лидера после Олимпиады в Пекине. Надеюсь, что встреча Зеленского и Путина состоится, что станет шансом для всего региона. Анкара готова также предоставить площадку для технических обсуждений шагов по снижению эскалации в регионе", - сказал Эрдоган.

(Автор: Орхан Набиев. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
В АФФА назвали требования к командам для выхода в Премьер-лигу Азербайджана
В АФФА назвали требования к командам для выхода в Премьер-лигу Азербайджана
МОК утвердил предварительную программу Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе
МОК утвердил предварительную программу Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе
МОК удалось победить &quot;призраков бойкота&quot; - Бах
МОК удалось победить "призраков бойкота" - Бах
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Эрдоган: Турция готова использовать израильский газ в стране и доставлять его в Европу Турция 15:32
В минобразования Азербайджана назвали количество школ и классов на дистанционном обучении Общество 15:19
Турция готова организовать встречу с участием президентов Украины и России - Эрдоган Политика 15:10
Обнародована ​​программа визита двух еврокомиссаров в Азербайджан Политика 15:07
SOFAZ обнародовал поступления от крупнейшего нефтегазового проекта Азербайджана Энергетика 14:53
Азербайджан и Иран создадут коридор Персидский залив — Черное море Транспорт 14:47
Премьер-министры Азербайджана и Украины провели телефонный разговор Экономика 14:31
Завтра в Баку будет ветрено и дождливо Общество 14:25
Назван срок установки 22 сейсмостанций в Азербайджане Общество 14:16
Обнародовано число онкологических больных в Азербайджане Общество 14:00
Музыка в окружении книг – концерт в Баку (ФОТО) Культура 13:55
Румыния поддерживает проект прокладки подводного кабеля с Азербайджаном и Грузией – министр Энергетика 13:52
Анна Ибрагимбекова отмечает юбилей. История одной любви с Максудом Ибрагимбековым (ФОТО) Культура 13:46
Союз Турции и Азербайджана закреплен на законодательном уровне - важность Шушинской декларации Политика 13:38
Поменяют ли EPC-подрядчика для интерконнектора Греция-Болгария? (Эксклюзив) Энергетика 13:33
Такие проекты, как Южный газовый коридор имеют решающее значение для снабжения всей Европы - вице-премьер Сербии (Интервью) Энергетика 13:28
Названа проектная компания для строительства Ионическо-Адриатического газопровода Энергетика 13:22
В Баку арестован мужчина, выдававший себя за журналиста Общество 13:19
Обнародован план расходов на проект по транзиту азербайджанского газа в Болгарию (Эксклюзив) Энергетика 13:07
В ООО AzInTelecom произведено новое назначение ИКТ 12:59
В ICGB раскрыли планы по проекту интерконнектора Греция-Болгария на 2022 г. (Эксклюзив) Энергетика 12:56
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с комиссаром Европейского Союза по энергетическим вопросам (ФОТО) Политика 12:44
В России за сутки госпитализировали 17 798 человек с коронавирусом Россия 12:40
В Туркменистане перевыполнен план по добыче природного газа Энергетика 12:35
Работы на линейной части интерконнектора Греция-Болгария близятся к завершению - исполнительный директор ICGB AD (Эксклюзив) Энергетика 12:28
Заседание министров в рамках Консультативного совета "Южного газового коридора" - начало нового этапа в развитии проекта Энергетика 12:13
В Баку появится еще ряд специализированных центров соцобслуживания Общество 12:09
"Южный газовый коридор" повысит ликвидность на рынке Северной Македонии – министр (Эксклюзив) Энергетика 12:02
В Испании отменят обязательное ношение масок на улице Европа 11:53
В минобразования Азербайджана объяснили приостановку перевода студентов Общество 11:53
Цена газа в Европе поднялась до $975 за 1 тыс. куб. м Европа 11:47
Минфин Азербайджана выставит на аукцион гособлигации Финансы 11:43
Президент Ильхам Алиев принимает участие в VIII министерском заседании в рамках Консультативного совета Южного газового коридора (ФОТО) Политика 11:42
Казахстанские авиакомпании значительно нарастили пассажироперевозки в 2021 г. Транспорт 11:31
Заявленный Президентом Ильхамом Алиевым потенциал дополнительных поставок газа критически важен для многих стран Европы – румынский министр (Интервью) Энергетика 11:30
Казахстанская компания по разработке урановых месторождений привлечет услуги по модернизации оборудования Тендеры 11:27
Ж/д оператор Казахстана объявил тендер Тендеры 11:26
Северная Македония получит доступ к "Южному газовому коридору" (Эксклюзив) Энергетика 11:25
"Культурная перезагрузка" с Эльнарой Керимовой Культура 11:16
Азербайджан вошел в топ-10 стран по числу приезжих в Грузию Грузия 11:10
В Бакинской высшей школе нефти прошли тренинги по возобновляемым источникам энергии (ФОТО) Общество 10:48
Эксперт объяснил рекордный рост скорости DDoS-атак в 2021 г. ИКТ 10:42
Стоимость азербайджанской нефти превысила $95 за баррель Энергетика 10:38
В Renaissance Capital назвали срок резкого снижения инфляции в Грузии в 2022 г. Грузия 10:33
Некоторые владельцы ЖСК не допускают деятельности в жилых домах кабельных операторов с лицензией - Исмет Саттаров (Интервью) Общество 10:31
В ФРГ за сутки выявили рекордные 248 838 случаев заражения коронавирусом Европа 10:06
Назначены новые заместители министра здравоохранения Азербайджана (ФОТО) Общество 09:49
Официальный курс маната к мировым валютам на 4 февраля Финансы 09:36
Нефть дорожает на ожиданиях недостатка предложения на рынке Энергетика 09:20
Mazda приостановит работу двух заводов в Японии из-за проблем с поставкой деталей Другие страны 08:53
В результате ДТП на Алтае погиб один человек Россия 08:26
Азербайджанский газ помогает ЕС держать цены под контролем – Кадри Симсон (Интервью) Энергетика 08:00
В Австралии на основе алкотестера создали устройство, позволяющее выявить коронавирус Другие страны 07:41
В Нигерии в результате ДТП погибли 19 человек В мире 07:08
Турецкая армия за 2 дня нейтрализовала 43 террориста на севере Сирии Турция 06:28
Бундесвер не может решить, какой истребитель для ядерного оружия нужен Германии Европа 05:56
Сотни тысяч жителей США остались без света, отменены тысячи авиарейсов США 05:24
Названа самая безопасная для планеты криптовалюта В мире 04:50
Госдепартамент США одобрил продажу Иордании истребителей F-16 США 04:12
За сутки в мире зарегистрировали более 12,5 тыс. смертей от COVID-19 В мире 03:46
Цена нефти Brent впервые с октября 2014 года превысила $91 за баррель В мире 03:24
В ВОЗ озвучили условие для защиты Европы от новых вспышек COVID Европа 02:58
Советника Макрона обвинили в незаконном присвоении госсредств Европа 02:29
США начали переброску дополнительного воинского контингента в Европу США 02:03
Парламент Турции ратифицировал Шушинскую декларацию Политика 01:38
SpaceX вывела на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink В мире 01:37
Названы дата и место встречи спецпредставителей Турции и Армении Турция 01:08
В Азербайджане зафиксирован рекордный показатель экспорта хурмы Экономика 00:39
Минкультуры Азербайджана разрабатывает план мероприятий в связи с "Годом города Шуша" Общество 00:15
"Южный газовый коридор" - большая надежда Европы в условиях кризиса Энергетика 00:01
Французское агентство развития работает над новыми проектами в Грузии (Эксклюзив) Грузия 3 февраля 23:51
В российской компании назвали самые актуальные виды кибератак ИКТ 3 февраля 23:51
АБР продолжит поддержку развития частного сектора в Узбекистане Узбекистан 3 февраля 23:40
USAID предложит Туркменистану инициативы в сфере торговли Бизнес 3 февраля 23:39
Он спас людей ценой своей жизни…– о подвиге азербайджанца в Грузии (ФОТО) Культура 3 февраля 23:30
Назван объем перевалки грузов через казахстанский порт Курык в 2021 г. Транспорт 3 февраля 23:25
Оборот Бакинской фондовой биржи снизился за год Финансы 3 февраля 23:24
IFC поддержит Узбекистан в приватизации одного из ведущих химпредприятий Узбекистан 3 февраля 23:17
В Баку вырос оборот сферы общепита Экономика 3 февраля 23:13
Туркменский консорциум закупит запчасти для насосов Тендеры 3 февраля 22:53
В AzerGold назвали объем произведенного золота и серебра в 2021 г. Экономика 3 февраля 22:31
Вчерашний форум стал наглядным доказательством внимания и заботы Президента Ильхама Алиева о молодежи – впечатления участников форума Политика 3 февраля 22:30
Турция готова приложить усилия для урегулирования кризиса между Украиной и Россией - Реджеп Тайип Эрдоган Турция 3 февраля 22:09
В Баку прошел азербайджано-венгерский бизнес-форум Экономика 3 февраля 21:43
Как звезды турецкого кино "устроили" для бакинцев захватывающий форсаж (ФОТО) Звёздный мир 3 февраля 21:14
В МИД Украины поступило обращение с просьбой начать процедуру признания Ходжалинского геноцида Политика 3 февраля 20:55
В МИД Азербайджана прокомментировали необоснованные заявления турецкого депутата Политика 3 февраля 20:37
Комиссар ЕС встретился с помощником Президента Азербайджана (ФОТО) Политика 3 февраля 20:08
Турция и Украина подписали соглашение о совместном производстве БПЛА Турция 3 февраля 20:03
Министр культуры Анар Керимов поздравил с юбилеем Зарифу Салахову, посетив Музей миниатюрной книги (ФОТО) Культура 3 февраля 19:47
Спикер азербайджанского парламента прибыла с официальным визитом в Литву Политика 3 февраля 19:32
Азербайджан удовлетворен вкладом в обеспечение итальянских потребителей газом по приемлемой цене - министр (ФОТО) Энергетика 3 февраля 19:14
Азербайджан и Италия обсудили укрепление экономического сотрудничества - министр Экономика 3 февраля 18:43
Омбудсман Азербайджана обратилась к международной общественности Политика 3 февраля 18:37
Продлен срок ареста экс-министра Салима Муслимова Общество 3 февраля 18:13
Авиакомпании "Эль-Аль" и "Аркия" сообщили о слиянии Израиль 3 февраля 17:58
Между национальными библиотеками Азербайджана и Венгрии подписан меморандум о взаимопонимании Политика 3 февраля 17:58
Названа перевалка портами Турции грузов по итогам 2021 г. Турция 3 февраля 17:55
В Баку вынесен приговор лицу, нанесшему ножевые ранения сотрудникам одного из вузов Общество 3 февраля 17:53
Болгария заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере ВИЭ – министр (Эксклюзив) Энергетика 3 февраля 17:47
Все новости