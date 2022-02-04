Турция готова организовать встречу с участием президентов Украины и России - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Турция готова организовать встречу на высшем уровне с участием президентов России и Украины.

Как сообщает Trend, об этом заявил журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после визита в Украину.

"Считаю, что итоги нашей встречи с президентом Украины откроют новые возможности в регионе. Я также придаю особое значение предстоящей встрече с президентом России. Предстоит согласовать дату визита российского лидера после Олимпиады в Пекине. Надеюсь, что встреча Зеленского и Путина состоится, что станет шансом для всего региона. Анкара готова также предоставить площадку для технических обсуждений шагов по снижению эскалации в регионе", - сказал Эрдоган.

(Автор: Орхан Набиев. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)