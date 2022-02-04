В Баку началась пресс-конференция по итогам VIII заседания министров в рамках Консультативного совета "Южного газового коридора" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку началась пресс-конференция по итогам VIII заседания министров в рамках Консультативного совета "Южного газового коридора", передает в пятницу Trend.

В заседании приняли участие еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, еврокомиссар по расширению и политике безопасности Оливер Вархели, а также высокопоставленные представители США, Великобритании, Турции, Грузии, Италии, Греции, Болгарии, Албании, Хорватии, Венгрии, Черногории, Румынии, Сербии, Северной Македонии, Молдовы, Боснии и Герцеговины, Украины и Туркменистана.

Напомним, что первое заседание министров в рамках Консультативного совета "Южного газового коридора" состоялось 12 февраля 2015 года, второе - 29 февраля 2016 года, третье - 23 февраля 2017 года, четвертое - 15 февраля 2018 года, пятое - 20 февраля 2019 года, шестое - 28 февраля 2020 года, седьмое заседание - 11 февраля 2021 года.