Финансируемый правительством США USAID помогал карабахским сепаратистам - ФАКТЫ

БАКУ/Trend/ - Агентство США по международному развитию (USAID) оказывало помощь карабахским сепаратистам. Соответствующие факты были обнаружены в селе Булутан Ходжавендского района Азербайджана.

Как передает Trend, в сети опубликованы кадры, сделанные в медпункте в этом селе - его для сепаратистов обустроил как раз USAID, о чем свидетельствуют логотипы этого агентства на различном оборудовании.

Факт оказания подобной помощи сепаратистам со стороны финансируемого правительством США агентства - грубое нарушение суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Особенно возмутительными эти действия USAID выглядят на фоне того, что США являются одним из сопредседателей Минской группы ОБСЕ - той самой, которая 30 лет организовывала провальные переговоры по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта.