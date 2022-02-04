Президент Ильхам Алиев: Азербайджан за долгие годы зарекомендовал себя как надежный источник энергии

БАКУ/Trend/ - Азербайджан за долгие годы зарекомендовал себя как надежный источник энергии.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал 4 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на VIII министерском заседании в рамках Консультативного совета "Южного газового коридора".

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