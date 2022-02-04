Новое всеобъемлющее соглашение между ЕС и Азербайджаном может быть подписано в этом году - министр

БАКУ /Trend/ - Новое всеобъемлющее соглашение между Европейским союзом и Азербайджаном может быть подписано в этом году.

Как сообщает Trend, об этом в пятницу сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с еврокомиссаром по вопросам расширения и политике добрососедства Оливером Вархели, который находится с визитом в Азербайджане.

Глава МИД отметил, что ведутся переговоры и есть предложения по незавершенным вопросам в соглашении, которые сейчас оцениваются специалистами.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде)