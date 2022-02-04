БАКУ /Trend/ - Достигнута договоренность об отправке миссии ЮНЕСКО в Азербайджан и Армению.

Как сообщает Trend, договоренность достигнута во время встречи в видеоформате с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, Президента Эмманюэля Макрона в качестве председательства Франции в Европейском Союзе, президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля и премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна.

На встрече также обсуждался вопрос миссии ЮНЕСКО в Азербайджан и Армению, и было принято решение направить миссию в обе страны.