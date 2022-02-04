Состоялась встреча в видеоформате с участием Президента Ильхама Алиева, Президента Франции, президента Совета Европейского Союза и премьер-министра Армении (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - 4 февраля по инициативе Президента Французской Республики Эмманюэля Макрона состоялась встреча в видеоформате с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, Президента Эмманюэля Макрона в качестве председательства Франции в Европейском Союзе, президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля и премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна.

Как сообщает Trend, в ходе встречи вначале было подчеркнуто значение проведенной 14 декабря 2021 года в Брюсселе по инициативе президента Шарля Мишеля совместной встречи с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Затем, как продолжение Брюссельской мирной повестки дня, состоялись обстоятельные обсуждения относительно нормализации армяно-азербайджанских отношений. В этом контексте в соответствии с заранее намеченной повесткой дня мероприятия был проведен обмен мнениями по различным аспектам отношений между двумя странами, в том числе по гуманитарным вопросам, установлению доверия, минной проблеме, с которой столкнулся Азербайджан, открытию коммуникаций, делимитации и демаркации границ, началу переговоров по мирному соглашению.

Президент Ильхам Алиев еще раз подчеркнул позицию Азербайджана по обсуждаемым вопросам.

В ходе обсуждений Президент Ильхам Алиев уделил особое внимание вопросу повышения международной поддержки Азербайджану в области установления судьбы лиц, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны, мест массовых захоронений, разминирования освобожденных от оккупации территорий, открытия железнодорожного и автодорожного транспортного коридора.

Глава государства отметил, что во время Первой Карабахской войны без вести пропали 3890 граждан Азербайджана, включая 71 ребенка, 267 женщин и 326 стариков.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что после окончания Отечественной войны в результате подрыва на минах погибли 36 граждан Азербайджана, 165 человек получили ранения.

На встрече также обсуждался вопрос миссии ЮНЕСКО в Азербайджан и Армению, и выражено согласие на отправку миссии в обе страны.