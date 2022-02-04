Президент Ильхам Алиев принял участие в VIII министерском заседании в рамках Консультативного совета Южного газового коридора (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - 4 февраля в Баку, во дворце "Гюлистан", состоялось VIII министерское заседание в рамках Консультативного совета Южного газового коридора.

Как сообщает Trend, в заседании принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Южный газовый коридор, являющийся одним из крупнейших проектов XXI века, состоит из четырех сегментов – "Шахдениз Фаза-II", Южно-Кавказский трубопровод, газопроводы TANAP и TAP. Министерское заседание в рамках созданного по инициативе Президента Ильхама Алиева Консультативного совета Южного газового коридора ежегодно принимает Азербайджан, что подтверждает ведущую роль нашей страны в проекте.

В прошлом году заседание из-за пандемии состоялось в формате видеоконференции. На этот же раз комиссары Европейского Союза, высокопоставленные представители США, Великобритании, Турции, Грузии, Италии, Греции, Болгарии, Албании, Хорватии, Венгрии, Монтенегро, Румынии, Сербии, Северной Македонии, Молдовы, Боснии и Герцеговины, Украины и Туркменистана собрались в Баку с соблюдением соответствующих условий.

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в своем выступлении сказал:

-Ваше превосходительство господин Президент.

Уважаемые комиссары.

Уважаемые министры, дамы и господа.

Рад приветствовать вас в Баку на VIII министерском заседании в рамках Консультативного совета Южного газового коридора. Президент Азербайджанской Республики, господин Ильхам Алиев находится вместе с нами для выступления со вступительной речью, что является высокой честью для нас. Вам слово, господин Президент.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил на мероприятии.

Выступление Президента Ильхама Алиева

-Доброе утро, дорогие друзья, уважаемая комиссар Симсон, уважаемый комиссар Вархели.

Уважаемые гости, дамы и господа.

Хочу поприветствовать всех вас в Азербайджане и выражаю вам признательность за то, что навестили нас.

Как вам известно, в прошлом году наше заседание прошло в формате видеоконференции. Очень рад, что несмотря на некоторые неудобства, связанные с пандемией, вы решили лично принять участие в заседании. В то же время, с чувством сожаления хочу сказать, что у некоторых участников заседания выявлено заражение коронавирусом, поэтому они не могут сегодня физически присутствовать здесь. Желаю им крепкого здоровья и скорейшего выздоровления. Уверен, что азербайджанские врачи сделают все возможное, чтобы они как можно скорее вернулись к нормальной жизни.

Как я уже отметил, в прошлом году заседание было проведено в формате видеоконференции. Сегодня мы восстанавливаем традиционный формат нашей взаимосвязи. Конечно, такой формат создает лучшие возможности не только для решения стоящих перед нами важных вопросов, но и налаживания двусторонних и многосторонних контактов. Ежегодно в феврале мы по традиции рассматриваем работу, проделанную в предыдущем году, и планируем дальнейшие шаги.

Хочу отметить, что на каждом заседании Консультативного совета были достигнуты определенные успехи. Каждый год мы сообщали об определенных новых достижениях. Мы очень рады и можем поздравить себя, потому что на этот раз можем сообщить об успешном завершении Южного газового коридора. Очень рады, что в последний день 2020 года – 31 декабря, кстати это – День солидарности азербайджанцев мира, в этот важный для азербайджанцев день мы сообщили о завершении проекта ТАР, являющегося заключительной частью Южного газового коридора. Конечно, я хочу выразить признательность всем сторонам, принимавшим участие в проекте, в первую очередь, Европейской комиссии. Европейская комиссия и Азербайджан, как соорганизаторы и координаторы усилий всех стран, компаний и международных финансовых институтов на заседании Консультативного совета, сыграли в течение года очень важную роль в реализации данного проекта. Об этом свидетельствует факт присутствия сегодня здесь двух комиссаров. Также я хочу поблагодарить президента Шарля Мишеля за поддержку проектов энергетической безопасности в регионе и прошу передать ему мою признательность. Я также благодарю его за личное участие в процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Хочу также выразить признательность и правительствам стран-участниц проекта Южного газового коридора – Турции, Грузии, Греции, Болгарии, Албании и Италии. Мы действительно работаем как одна команда.

Считаю, что координация на национальном уровне помогла нам реализовать этот гигантский проект - Южный газовый коридор, являющийся одним из крупнейших проектов XXI века. Его стоимость составляет 33 миллиарда долларов США. В то же время, конечно же, мы бы не могли добиться успеха без активного участия энергетических компаний, строительных компаний, инвесторов. Сегодня они находятся здесь. Конечно, их вклад, а также вклад международных финансовых институтов был очень ценным. Проект Южного газового коридора также является одним из немногочисленных проектов в современной истории, в реализацию которого внесли вклад все ведущие международные финансовые институты - Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Азиатский банк развития, Европейский инвестиционный банк, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций. Таким образом, ведущие международные финансовые институты выделили кредит и финансовые средства на реализацию данного проекта. Сегодня мы действительно можем радоваться высокоэффективному завершению этого сложного во всех отношениях проекта.

Конечно, мы должны смотреть в будущее, и я уверен, что на сегодняшнем заседании участники обсудят традиционные сферы сотрудничества, наши дальнейшие планы, потому что все мы знаем, что потребность в дополнительном источнике газа возрастает. Одновременно состоится обсуждение вопросов, связанных с возобновляемыми источниками энергии. Азербайджан проводит большую работу в отношении своей политики "зеленой энергии". Как я уже сказал, потребность в газе из новых источников растет. После завершения проекта Южного газового коридора Азербайджан смог увеличить экспорт на международные, в том числе европейские рынки. В прошлом году Азербайджан экспортировал 19 миллиардов кубометров природного газа – 8,5 миллиарда в Турцию и почти 7 миллиардов кубометров в Италию. Остальной объем был экспортирован в другие страны-члены команды - Грузию, Грецию и Болгарию. Уверен, что Албания, являющаяся членом нашей команды также будет получать азербайджанский газ, как только завершит свою газораспределительную сеть.

Мы также можем подчеркнуть тот факт, что в сегодняшнем заседании участвует больше стран и компаний, чем в прошлом году. У нас есть новые участники, и это свидетельствует о том, что на новых рынках есть потребность в азербайджанском газе. Мы готовы, потому что Азербайджан всегда был надежным поставщиком энергетических ресурсов на международные рынки.

Мы приступили к экспорту нефти в 2006 году, уже много лет. Никаких перебоев в поставках не было, условия контракта не нарушались, за энергетической политикой никакой политической повестки дня не было. Наша энергетическая политика всегда была очень открытой, прозрачной, рассчитанной на бизнес и результаты и привела к сотрудничеству и взаимной поддержке. Знакомясь сейчас с последними данными относительно доли азербайджанского газа на рынках стран, покупающих газ, я вижу, что некоторые из них приобретают у Азербайджана 80 процентов, а другие – 15-20 процентов потребляемого газа, и эти показатели растут, потому что мы планируем увеличить добычу. В этом году мы будем экспортировать больше, чем в прошлом - есть большой потенциал, особенно сейчас, когда ситуация на газовых рынках нестабильна. В то же время меняются и цены.

Считаю, что для того, чтобы знать, как добиться новых результатов, мы должны скоординированно и с доброй волей вместе планировать наше будущее. Подтвержденные запасы газа в Азербайджане известны: 2,6 триллиона кубометров. Конечно, крупнейшим месторождением является "Шахдениз" - один триллион кубометров. Уверен, что будет больше, потому что если вы обратите внимание на наш опыт, связанный с разработкой нефтяных и газовых месторождений, то увидите, что мы всегда открываем ресурсы в объеме, превышающем те, что ожидались в начале нашего пути. Это стало возможным благодаря разведке новых месторождений и новым технологиям, так как сегодня технологии в данной сфере стремительно развиваются. Поэтому я уверен, что подтвержденные запасы газа в Азербайджане будут больше. Как я уже сказал, "Шахдениз" является основным газовым месторождением в Азербайджане и единственным пока месторождением, вносящим вклад в Южный газовый коридор. Однако идет работа и над другими проектами. Надеемся, что в скором времени начнется добыча на одном из крупнейших газоконденсатных месторождений "Абшерон". Возможно даже раньше, чем через год. Работа будет проводиться поэтапно. На первом этапе на "Абшероне" будет добываться 1,5 миллиарда кубометров газа. Это не большой объем. Однако считаю, что для некоторых стран это значительный показатель. Это может покрыть наши растущие потребности, а также обеспечить экспортные возможности.

Еще одно крупное месторождение, которое, мы надеемся, даст хорошие результаты, - это "Бабек". Его предполагаемые запасы составляют 400 миллиардов кубометров. Запасы газа на месторождении "Умид" равны по меньшей мере 200 миллиардам кубометров. Конечно, многого мы ждем и от "Азери-Чираг-Гюнешли" - одного из наших нефтегазовых месторождений, которое давно находится в эксплуатации. Запасы в его глубоководной части, на скорейшую сдачу в эксплуатацию которой я надеюсь, составят сотни миллиардов кубометров, и считаю, что их можно будет добывать через короткое время. Таким образом, это – наш сегодняшний потенциал. Считаю, что после завершения основного экспортного маршрута – Южного газового коридора, обладая диверсифицированной сетью транспортировки газа, соединяющей нас с 4 странами, 4 соседями, мы можем осуществить наши планы. Однако, конечно, мы должны продолжать работу в команде. Проект Южного газового коридора завершился, но наша работа продолжается. Уверен, что мы добьемся новых результатов.

Также хотел бы сказать, что в первую очередь в связи с ростом численности населения растут и наши внутренние потребности. Демографическая ситуация в Азербайджане очень позитивная. В то же время растет промышленность. В прошлом году в нашей неэнергетической промышленности был отмечен рекордный показатель роста. Этот сектор нашей промышленности увеличился почти на 20 процентов. Конечно, для обеспечения внутренних потребностей мы нуждаемся в большем объеме газа. Я также надеюсь, что в скором времени нам понадобятся дополнительные объемы газа для газификации наших территорий, освобожденных от оккупации во время Отечественной войны в 2020 году. Это – полностью разрушенная обширная территория. Вся инфраструктура разрушена. Площадь этой территории превышает 10 тысяч квадратных километров. Вы можете представить себе, какой вызов стоит перед нами. С этого года мы уже планируем возвращать бывших беженцев на их земли. Поэтому возникнет потребность в дополнительном газе для собственного потребления. Здесь мы подходим к очень важному моменту, связанному с возобновляемыми источниками энергии, на которых концентрируем свое внимание. Кстати, Азербайджан является одной из немногих стран мира, экспортирующих сырую нефть, природный газ, нефтехимическую продукцию, нефтепродукты и электроэнергию. Электроэнергетический потенциал Азербайджана рассчитан в основном на внутреннее потребление.

Мы вложили крупные инвестиции в электроэнергетическую инфраструктуру, и могу сказать, что по оценке Давосского всемирного экономического форума, мы занимаем второе место в мире в рейтинге доступности энергии. Таким образом, мы вложили крупные средства и, можно сказать, полностью модернизовали линии электропередачи, построили новые электростанции. К примеру, скоро мы отметим открытие в бакинском поселке Гобу новой электростанции мощностью почти 400 мегаватт. В минувшем месяце в этом зале мы отметили церемонию закладки фундамента первого крупного проекта возобновляемого источника энергии – ветряной электростанции мощностью 240 мегаватт, которая полностью будет финансироваться иностранным инвестором - известной на энергетическом рынке саудовской компанией ACWA Power.

Также хотел бы сказать, что потребность в нашей электроэнергии есть и на региональном рынке, и, возможно, мы можем пойти еще дальше, дойти до Европы. Потому что сегодня мы экспортируем электроэнергию в четыре соседние страны – Турцию, Россию, Грузию и Иран. Объем увеличивается. Чем больше у нас в Азербайджане будет возобновляемых источников энергии, тем больше газа мы сэкономим для экспорта. К примеру, благодаря отмеченной мною только что электростанции – ветряной электростанции мы сэкономим 200 или 300 миллионов кубометров газа. Это хороший показатель, он может стать серьезным изменением для стран с небольшим объемом потребления. Таким образом, наша стратегия "зеленой энергии" в настоящее время находится в завершающей стадии не только оценки, но и планирования.

У нас есть специальная программа для освобожденных от оккупации территорий. Наше Министерство энергетики уже подготовило вместе с ведущими международными компаниями концептуальный прогноз для зоны "зеленой энергии" в Карабахе и Восточном Зангезуре. Мы уже провели международную оценку потенциала возобновляемых источников в Карабахе и Восточном Зангезуре, и предварительные данные очень обнадеживающие. Потенциал ветряной энергии составляет около 7200 мегаватт, а солнечной – более 2000 мегаватт. Кстати, хотел бы проинформировать вас о том, что наш стратегический партнер в нефтегазовом секторе – ВР проявляет большой интерес к работе на освобожденных от оккупации территориях, в частности, в Джебраильском районе. Мы уже находимся на стадии переговоров с ВР по строительству там возобновляемого источника энергии мощностью более 200 мегаватт.

Я также хочу сказать, что в настоящее время наше Министерство энергетики находится на стадии активных переговоров с ведущими международными энергетическими компаниями по вложению инвестиций в возобновляемую энергию. Это очень воодушевляет нас. Считаю, что это, являясь частью нашей внутренней стратегии по развитию "зеленой энергии" в Азербайджане, может также стать дополнительным источником доходов от экспорта и будет полезным и для стран, импортирующих энергетические источники. У нас также есть специальная программа по оценке Каспийского моря. Предварительные цифры свидетельствуют о том, что технический потенциал Каспийского моря превышает 150 тысяч мегаватт. Мы уже получили от ведущих международных энергетических компаний определенные первоначальные предложения, связанные с развитием данного потенциала. Считаю, что это будет вполне естественно, так как Азербайджан уже много лет как доказал, что является надежным источником энергии.

Как я уже отметил, мы экспортируем все виды источников энергии. Мы диверсифицировали имеющиеся в стране линии электропередачи, соединяющие нас со всеми соседями. По соседству с нами находятся экспортные рынки, причем растущие экспортные рынки. К примеру, считаю, что такая страна, как Турция, с растущими экономикой и населением является для нас основным рынком, так же, как и Иран, где население тоже растет. Мне известно об определенных планах, связанных с прокладкой по дну Черного моря линий электропередачи, соединяющих Центральную Европу с нашим регионом. Азербайджан, как поставщик электроэнергии в Грузию, может принять в этом участие. Здесь у нас действительно есть большой потенциал.

Мы работаем очень активно, делаем то, что должны делать. В то же время рад, что между Европейской комиссией и нашим Министерством энергетики достигнута договоренность о проведении специальной сессии, посвященной этому вопросу. Это действительно заслуживает одобрения. Иными словами, Южный газовый коридор завершился, но наша работа продолжается. Мы должны продолжать работать как единая команда.

Я хотел бы еще раз выразить удовлетворение в связи с тем, что на этот раз у нас больше участников. Нет необходимости доказывать, насколько важны вопросы, связанные с энергетической безопасностью и энергетической диверсификацией. Все мы понимаем это. Безусловно, мы понимаем свою ответственность, потому что Азербайджан – страна, обладающая гигантскими нефтегазовыми ресурсами и потенциалом возобновляемой энергии. Могу вам сказать, что мы и впредь будем вести себя ответственно для создания лучших возможностей. Кроме того, хотел бы также сказать, что проводимая нами совместная энергетическая политика выходит за рамки вопросов энергетической диверсификации и энергетической безопасности, потому что это создает между странами новые связи, способствует развитию этих связей, повышению уровня взаимного доверия между всеми странами, привлеченными к этому процессу.

Таким образом, проделанная нами работа имеет много позитивных результатов. Еще раз должен отметить, что когда мы начинали этот путь, еще было не совсем ясно, как пойдет работа. Мы вступили в новый формат сотрудничества, с некоторыми из этих стран у нас никогда не было сотрудничества в таком формате. Но оно оказалось успешным, потому что мы были искренними, открытыми и добросовестными, у нас была одна и та же цель. Вот наша цель. Проекты могут быть разными, но дух сотрудничества поможет нам добиться всего, что мы запланировали.

Еще раз благодарю за то, что находитесь вместе с нами. Желаю заседанию Консультативного совета успехов. Спасибо.

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов: Господин Президент, от имени участников Консультативного совета выражаем Вам признательность за глубоко содержательное выступление. Созданный по Вашей инициативе Консультативный совет, как успешный образец многостороннего сотрудничества, под Вашим руководством и благодаря Вашим рекомендациям внес важный вклад в реализацию проекта Южного газового коридора. Мысли, высказанные Вами и на нынешнем заседании Консультативного совета, актуализированные Вами вопросы являются четкими направлениями для нашей дальнейшей деятельности по Южному газовому коридору. Еще раз выражаем Вам глубокую признательность за постоянную поддержку проекта Южного газового коридора.

А сейчас я хочу предоставить слово комиссару Европейской комиссии по энергетическим вопросам Кадри Симсон. Она также является сопредседателем нашего Консультативного совета. Пожалуйста, вам слово.

Выступление комиссара по энергетическим вопросам Европейской Комиссии Кадри Симсон

- Спасибо.

Уважаемый Президент Алиев.

Уважаемый министр Шахбазов.

Ваше превосходительство, дамы и господа.

В высшей степени довольна объявить сегодня открытым заседание Консультативного совета. Хочу начать свое выступление с выражения признательности. В первую очередь, выражаю признательность организаторам сегодняшнего мероприятия – Президенту Алиеву и министру Шахбазову. Я уже во второй раз участвую в этом мероприятии, но напрямую - в первый раз.

Вижу, что сегодня в Консультативном совете принимают участие многочисленные министры и представители Западных Балкан. То, что вы находитесь здесь, является достаточным доказательством того, насколько большое значение Южный газовый коридор имеет для Европейского Союза и региона. Во-вторых, хочу выразить Вам признательность за усилия Азербайджана по увеличению газа, направляемого по Южному газовому коридору в Европейский Союз.

Это очень важный момент с точки зрения нашей безопасности в газовом обеспечении, и Азербайджан является надежным партнером для Европейского Союза.

А теперь перейдем к нашим сегодняшним обсуждениям.

Сегодняшняя повестка дня полностью отражает стоящие перед нами вызовы и возможности. Некоторые из них имеют отношение к эксплуатации Южного газового коридора. Мы обсудим их на первой сессии. Другие вопросы относятся к долгосрочным планам наших энергетических систем.

Это будет рассмотрено на второй сессии. Позвольте поделиться мнением о каждом из этих вопросов.

Во-первых, сегодняшнее заседание является возможностью посмотреть на общую работу Южного газового коридора после полной эксплуатации в течение года. Мы должны признать это на каждой встрече. Проходя через шесть стран, этот коридор преодолевает 3500 километров и наглядно свидетельствует о результате сотрудничества между партнерами. С декабря прошлого года по Трансадриатическому трубопроводу на европейский рынок транспортировано примерно 10 миллиардов кубометров газа.

Все мы прекрасно помним преодоленные во время этого проекта трудности и препятствия. Однако сегодня даже самые скептически настроенные люди выражают признательность за осуществление этого проекта. Надежный, конкурентный, имеющий приемлемую цену газ находит путь в Юго-Восточную Европу.

Дома обеспечиваются газом, отапливаются здания и граждане получают необходимую им энергию. Повышающиеся цены на энергию и газоснабжение обуславливают невиданную до сих пор роль стратегического значения коридора для Европейского Союза.

По нашему мнению, Южный газовый коридор является летописью успеха. Конечно, как и все летописи успеха, этот вопрос вступает в новый этап, и мы должны увидеть, сможет ли этот коридор повысить способность транспортировки, или расшириться с географической точки зрения? Эти вопросы начали рассматриваться на прошлогоднем заседании министров.

После прошлогоднего заседания были проведены политические беседы в связи с коридором и широкие обсуждения по газу. Европейский Союз разъяснил свою позицию в связи с ролью газа в переходный период, его регулирующем и инфраструктурном влиянии.

Принятием в декабре прошлого года пакета, относящегося к рынку углеводорода и декарбонатного газа, мы определили рамки газового сектора к декарбонатному будущему, создали новые возможности в углеводородной и биогазовой сфере. Что касается этого пакета, то это также служит формированию сегодняшнего газового рынка, превращает его в более устойчивый рынок, учитывающий потребителей.

Мы также приняли важные и взвешенные правила для сокращения эмиссий метана в энергетическом секторе. Два дня назад комиссия приняла общий акт по таксономии. Там определяется деятельность по газовому сектору, и это должно внести вклад в предотвращение изменений климата. В действительности, это должно заинтересовать частный сектор, чтобы они вкладывали инвестиции в такие проекты. Ведь Европе нужен чистый энергетический переход, и мы осуществим это с каждой страной-участницей. В настоящее время мы создали Трансевропейскую сеть, и выделяем средства в эту сферу для дальнейшего расширения углеводородных сетей в Европейском Союзе. В связи с этим мы открыты для вложения инвестиций в газовую инфраструктуру в рамках соседства Европейского Союза, а также экономического и инвестиционного плана.

Наша регулирующая и инфраструктурная рамка на самом деле признает роль газа в последующие годы. В то же время мы предусматриваем переход к водородным и низкоуглеродным газам. Мы считаем, что до 2030 года газ составит 22 процента от общего энергетического потребления Европы. Сегодня при повышении цен на энергию, наличии геополитического напряжения, в Европе лучше понимают значение этой диверсификации.

Поставки природного газа, в том числе сжиженного, должны транспортироваться по трубопроводам. Мы поощряем это, когда речь идет о транспортировке газа по нашему маршруту и переходе на чистый нулевой углерод. Мы хотели бы, чтобы это было и у наших соседей, и на Западных Балканах. Для этого региона существует явный приоритет, который заключается в том, что нам необходимо перейти от угля к более обезуглероженной системе. Истек срок эксплуатации наших угольных электростанций, которыми мы сегодня пользуемся, они уже не соответствуют стандартам, а это угроза окружающей среде.

Мы пытаемся поддержать планы декарбонизации своими знаниями в области энергетики и помочь всем странам региона. В энергетической системе каждой страны должна учитываться уникальность этой страны. Это значит, что у каждой страны свое направление, и газ должен заменить традиционные, то есть загрязняющие окружающую среду источники энергии.

Что касается Западных Балкан, то я приветствую их представителей здесь. Они также разрабатывают будущие газовые планы для обеспечения своего энергоперехода. Выбор, сделанный ими в течение последующих месяцев, создаст возможность для реализации новых проектов в регионе. Мы будем сотрудничать с ними в рамках всеобъемлющей стратегии, чтобы создать более экологичные и устойчивые энергетические системы и разработать инвестиционные планы для региона. Южный газовый коридор более четко соответствует этому регулирующему контексту и рыночные возможности сегодня являются ключевыми. В этом контексте мы считаем, что этот тест, реализуемый со стороны Trans Enerji Konsorsium является важным шагом. В июле 2022 года уже станут известны результаты, что важно для Европейского Союза. Это такой вопрос, на который мы обращаем внимание в рамках комиссии. Все эти элементы будут сегодня обсуждаться. Что же касается Южного газового коридора, то я верю, что мы сегодня его лучше поймем.

Теперь позвольте мне рассказать о нашей второй сессии по переходу на чистую энергию. В рамках этой сессии будут рассмотрены важные вопросы. Переход на чистую энергию может создать новые возможности, сформировать новые источники дохода и освободить наши системы от обычных традиционных источников энергии. С этой точки зрения уже выявлено несколько тем. Однако перед нами стоит один вопрос: как мы можем добиться климатической нейтральности, обеспечив стабильное энергоснабжение?

Хотела бы особо отметить важность сокращения выбросов метана в атмосферу. Я хочу, чтобы это заняло особое место в наших дебатах. Потому что метан является потенциально опасным для климата веществом, и его воздействие на окружающую среду может стремительно вырасти. С этой точки зрения Европейский Союз сегодня считает важным вкладывать больше инвестиций в инновационные технологии для снижения воздействия углекислого газа.

Что касается возобновляемых источников энергии, то они составляют основу долгосрочных планов Европы. Это не только поможет нам обеспечить декарбонизацию, но и предоставит больше возобновляемых источников энергии.

Наши знания и опыт, шаги, которые мы предприняли в этой области, открыты для наших партнеров. Например, начнем с Азербайджана. Уважаемый господин Президент, я с интересом узнала, что в настоящее время проводится оценка этого потенциала в Каспийском море. То есть, ясно, что в Баку, известном также как "Город ветров", это очень большая возможность для Азербайджана.

Европа также уделяет внимание на формирование полномасштабного рынка водорода в течение следующего десятилетия. Мы хотели бы иметь сильный сектор водородной промышленности. Европа — большой рынок водорода, и мы открыты для импорта из третьих стран. Что касается возобновляемых источников энергии, в том числе водорода, то я считаю, что возможности для регионального стратегического сотрудничества очень широки.

Я также должна сообщить, что мы формируем наше будущее как безуглеродное будущее. Для этого необходимо долгосрочное стратегическое сотрудничество с Азербайджаном в сфере энергетики. Сегодня мы должны провести обмен мнениями о том, как следует сформировать наше краткосрочное и долгосрочное сотрудничество. В будущем наш Консультативный совет также станет полезной площадкой для обмена мнениями по решению общих вопросов чистой энергетики.

Уважаемые дамы и господа, министры, господин Президент, на этом я завершаю свое выступление и надеюсь, что в ходе обмена мнениями вы выступите с некоторыми идеями. Надеюсь, что у нас сегодня состоятся интересные дискуссии. Спасибо.

Пярвиз Шахбазов: Госпожа комиссар Симсон, спасибо за ваше мнение о роли Южного газового коридора в энергетической безопасности и подробное выступление. А теперь я выражаю признательность за то, что вы сообщили о вашем намерении сотрудничать с нами по этому проекту, и на этом наша сессия открытия завершается.

Господин Президент, большое спасибо за то, что Вы были с нами.

Заседание продолжило работу в панельных сессиях.