Президент Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану
БАКУ /Trend/ - 5 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.
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