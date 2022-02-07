Делегация парламента Азербайджана прибыла в Эстонию с официальным визитом

БАКУ /Trend/ - 6 февраля делегация Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана во главе со спикером парламента Сахибой Гафаровой прибыла с официальным визитом в Эстонию.

Как сообщили Trend в пресс-службе Милли Меджлиса, в Таллиннском аэропорту имени Леннарта Мэри делегацию встречали посол Эстонии в Азербайджане Аннели Колк, посол Азербайджана в Эстонии Анар Магеррамов и другие официальные лица.

В рамках визита планируется встреча спикера Милли Меджлиса с президентом Эстонии, председателем парламента и другими официальными лицами страны.