Бакинское транспортное агентство передано в подчинение главы ИВ города Баку - Указ
БАКУ /Trend/ - Бакинское транспортное агентство со статусом юридического лица публичного права передано в подчинение главы Исполнительной власти города Баку.
Как сообщает Trend, соответствующий указ подписал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.
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