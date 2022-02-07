Бакинское транспортное агентство передано в подчинение главы ИВ города Баку - Указ (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Бакинское транспортное агентство со статусом юридического лица публичного права передано в подчинение главы Исполнительной власти города Баку.

Как сообщает Trend, соответствующий указ подписал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Согласно указу, в соответствии с пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях продолжения мер, связанных с организацией дорожного движения на административной территории города Баку, повышением качества услуг в области регулярных пассажироперевозок транспортными средствами, находящимися в общем пользовании, и пассажироперевозок легковыми автомобилями такси, а также совершенствованием управления в данной сфере, постановляется:

1.Передать Бакинское транспортное агентство (далее - Агентство) со статусом юридического лица публичного права в подчинение главы Исполнительной власти города Баку.

2.Осуществление полномочий учредителя в Агентстве возложить на:

2.1.Президента Азербайджанской Республики:

2.1.1.реорганизация и упразднение Агентства;

2.2.Кабинет Министров Азербайджанской Республики:

2.2.1.утверждение по согласованию с Президентом Азербайджанской Республики устава Агентства и определение размера его уставного фонда, их изменение;

2.2.2.создание по согласованию с Президентом Азербайджанской Республики органов управления Агентства;

2.2.3.утверждение по согласованию с Президентом Азербайджанской Республики предела численности работников Агентства;

2.2.4.принятие в соответствии со статьей 3.3 Закона Азербайджанской Республики «О юридических лицах публичного права» решения о перечислении прибыли Агентства в государственный бюджет;

2.3.Исполнительную власть города Баку:

2.3.1.решение других вопросов, отнесенных статьей 8.2 Закона Азербайджанской Республики «О юридических лицах публичного права» к полномочиям учредителя юридического лица публичного права, за исключением случаев, предусмотренных в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего Указа.

3.Находящееся в подчинении Агентства Общество с ограниченной ответственностью «Центр интеллектуального управления транспортом» передать в подчинение Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики.

4.Кабинету Министров Азербайджанской Республики:

4.1.в трехмесячный срок утвердить по согласованию с Президентом Азербайджанской Республики новый устав Агентства;

4.2.в связи с частями 1 и 3 настоящего Указа в трехмесячный срок представить Президенту Азербайджанской Республики проекты нормативно-правовых актов, связанных с совершенствованием деятельности в области организации дорожного движения на административной территории города Баку, регулярных пассажироперевозок транспортными средствами, находящимися в общем пользовании, и пассажироперевозок легковыми автомобилями такси;

4.3.в соответствии с частью 3 настоящего Указа в месячный срок обеспечить передачу государственного имущества и материально-технической базы, находящихся на балансе Агентства и необходимых для обеспечения функций Общества с ограниченной ответственностью «Центр интеллектуального управления транспортом», на баланс Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики;

4.4.решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Указа.