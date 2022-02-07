Центр интеллектуального управления транспортом передан в подчинение МВД Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об усовершенствовании управления транспортом на административной территории города Баку.
В указе отмечается, что ООО "Центр интеллектуального управления транспортом", находящееся в подчинении Бакинского транспортного агентства, передается в подчинение МВД Азербайджана.
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