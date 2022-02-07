Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу приветствует передачу Азербайджаном 8 военнослужащих армянского происхождения Армении

БАКУ /Trend/ - Специальный представитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар приветствует передачу Азербайджаном восьми военнослужащих армянского происхождения Армении. Об этом Клаар написал в Twitter, передает в понедельник Trend.

Это является важным шагом после четырехсторонней встречи с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, Президента Эмманюэля Макрона в качестве председательства Франции в Европейском союзе, главы Совета Европейского союза Шарля Мишеля и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, говорится в публикации.

Отметим, что Азербайджан, руководствуясь принципом гуманизма, 7 февраля 2022 года вернул Армении восемь военнослужащих армянского происхождения.

Часть из них – это военнослужащие, задержанные 16 ноября 2021 года при пресечении провокации, совершенной вооруженными силами Армении на кяльбаджарском направлении государственной границы.