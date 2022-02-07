Передача Азербайджаном 8 военнослужащих армянского происхождения Армении - очередной положительный шаг - Шарль Мишель

БАКУ /Trend/ - Передача Азербайджаном Армении восьми военнослужащих армянского происхождения является очередным положительным шагом. Как передает в понедельник Trend, об этом написал в Twitter президент Совета Европейского союза Шарль Мишель.

Глава Совета Евросоюза отметил, что этот положительный шаг был сделан в результате четырехсторонней встречи, в которой приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент Эмманюэль Макрон в качестве председательства Франции в Европейском союзе, он сам и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Напомним, что Азербайджан, руководствуясь принципом гуманизма, 7 февраля 2022 года вернул Армении восемь военнослужащих армянского происхождения.

Часть из них – это военнослужащие, задержанные 16 ноября 2021 года при пресечении провокации, совершенной вооруженными силами Армении на кяльбаджарском направлении государственной границы.