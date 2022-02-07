НАТО поддерживает нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией - спецпредставитель
БАКУ /Trend/ - НАТО поддерживает нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией.
Как передает Trend, об этом в понедельник в своем аккаунте в Twitter написал спецпредставитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина.
Комментируя передачу Азербайджаном Армении восьми военнослужащих армянского происхождения, Коломина назвал это хорошей новостью.
«НАТО ценит партнерство как с Арменией, так и с Азербайджаном, и поддерживает нормализацию отношений между ними, что будет способствовать повышению стабильности и процветания в регионе», - отметил Коломина.
Напомним, что Азербайджан, руководствуясь принципом гуманизма, 7 февраля 2022 года передал Армении восемь военнослужащих армянского происхождения.
Часть из них – это военнослужащие, задержанные 16 ноября 2021 года при пресечении провокации, совершенной вооруженными силами Армении на кяльбаджарском направлении государственной границы.