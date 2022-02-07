НАТО поддерживает нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией - спецпредставитель

БАКУ /Trend/ - НАТО поддерживает нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Trend, об этом в понедельник в своем аккаунте в Twitter написал спецпредставитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина.

Комментируя передачу Азербайджаном Армении восьми военнослужащих армянского происхождения, Коломина назвал это хорошей новостью.

«НАТО ценит партнерство как с Арменией, так и с Азербайджаном, и поддерживает нормализацию отношений между ними, что будет способствовать повышению стабильности и процветания в регионе», - отметил Коломина.

Напомним, что Азербайджан, руководствуясь принципом гуманизма, 7 февраля 2022 года передал Армении восемь военнослужащих армянского происхождения.

Часть из них – это военнослужащие, задержанные 16 ноября 2021 года при пресечении провокации, совершенной вооруженными силами Армении на кяльбаджарском направлении государственной границы.