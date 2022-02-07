В Азербайджане повышены зарплаты военнослужащих, не являющихся сотрудниками военной прокуратуры - Указ (версия 2)

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БАКУ /Trend - Президент Ильхам Алиев подписал указ "О повышении ежемесячного денежного довольствия военнослужащих органов прокуратуры Азербайджанской Республики, не являющихся работниками военной прокуратуры".

Согласно указу, в соответствии с пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях усиления социальной защиты военнослужащих органов прокуратуры Азербайджанской Республики, не являющихся работниками военной прокуратуры, постановляется:

1.Установить к ежемесячным должностным окладам военнослужащих органов прокуратуры Азербайджанской Республики, не являющихся работниками военной прокуратуры, надбавку в размере 20 процентов данного оклада.

2.Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего указа.

3.Военной прокуратуре Азербайджанской Республики и Министерству финансов Азербайджанской Республики принять необходимые меры по решению вопросов, вытекающих из настоящего указа.

4.Настоящий указ применяется с 1 января 2022 года.