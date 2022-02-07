БАКУ /Trend/ - Франция приветствует возвращение Азербайджаном восьми армянских военнослужащих.

Как передает Trend, об этом на своей странице в Twitter написал посол Франции в Азербайджане Закари Гросс.

"Сегодня Азербайджан передал 8 задержанных армян, которые были доставлены в Ереван правительственным самолетом Франции. Франция приветствует этот жест доброй воли, который способствует снижению напряженности и восстановлению доверия между Ереваном и Баку. Благодарен Азербайджану за сотрудничество", - написал он.

Напомним, что Азербайджан, руководствуясь принципом гуманизма, 7 февраля 2022 года вернул Армении восемь военнослужащих армянского происхождения.

Часть из них – это военнослужащие, задержанные 16 ноября 2021 года при пресечении провокации, совершенной вооруженными силами Армении на кяльбаджарском направлении государственной границы.