Макрон проинформировал Путина о встрече в видеоформате с Президентом Азербайджана и премьер-министром Армении

БАКУ /Trend/ - Президент Франции Эмманюэль Макрон проинформировал Президента России Владимира Путина о недавней встрече в видеоформате с участием Президента Азербайджана, Президента Франции, президента Совета Европейского и премьер-министра Армении.

Как передает Trend, об этом сказал Владимир Путин на совместной с Макроном пресс-конференции по итогам их двухсторонней встречи.

По его словам, в ходе переговоров была отмечена позитивная роль российских миротворцев, которые обеспечивают соблюдение режима прекращения огня и помогают налаживать мирную жизнь.