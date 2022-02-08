Баку и Таллинн имеют хороший потенциал для продолжения развития сотрудничества - Президент Эстонии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова в рамках официального визита в Таллин встретилась с Президентом Эстонии Аларом Карисом, сообщает во вторник Trend со ссылкой на отдел по связям с общественностью и прессы азербайджанского парламента.

Президент Эстонии тепло поприветствовал азербайджанскую делегацию и выразил уверенность в том, что этот визит будет способствовать развитию отношений двух стран. Он также коснулся темы истории связей Азербайджана и Эстонии и их народов.

По его словам, Азербайджан и Эстония наладили успешное сотрудничество в ряде областей, а сегодня существует хороший потенциал для продолжения развития взаимодействия.

Карис также выразил поддержку связям между Азербайджаном и Европейским союзом.

Эстония всегда и неизменно поддерживает территориальную целостность Азербайджана, подчеркнул он.

В свою очередь, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова выразила эстонской стороне признательность за гостеприимство и передала Президенту Эстонии приветствия от Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Спикер сообщила, что впервые посещает Эстонию в качестве главы законодательного органа.

Гафарова выразила удовлетворение нынешним уровнем связей между парламентами Азербайджана и Эстонии и отметила наличие значительных возможностей для дальнейшей интенсификации отношений.

По ее словам, существующую законодательную базу азербайджано-эстонского взаимодействия можно обогатить новыми документами с целью охвата различных сфер двусторонней повестки.

Говоря о связях между Азербайджаном и Европейским союзом, Гафарова сообщила, что переговоры о заключении нового соглашения о партнерстве находятся на финальной стадии. По ее словам, Азербайджан подписал документы о стратегическом партнерстве с девятью странами ЕС.

Гафарова также отметила, что в результате победы в 44-дневной Отечественной войне Азербайджан освободил свои земли от армянской оккупации и восстановил территориальную целостность.

Она также сообщила, что в настоящее время на освобожденных азербайджанских землях идут широкомасштабные восстановительно - созидательные работы. Открытие Зангезурского коридора и всех региональных коммуникаций повысит транспортный потенциал региона, отметила Гафарова.

Армении следует правильно оценить новые реалии и выполнить в рамках этого свои обязательства, сказала спикер.

В свою очередь, Президент Эстонии Алар Карис просил передать его приветствия Президенту Ильхаму Алиеву. Он также отметил, что Эстония придает большое значение развитию связей с Азербайджаном.

Стороны на встрече также обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.