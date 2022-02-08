Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии реконструированной узловой 330-киловольтной подстанции «Яшма» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии реконструированной узловой 330/220/110/10- киловольтной подстанции «Яшма», представляющей межгосударственное стратегическое значение.

Как сообщает Trend, президент ОАО «Азерэнержи» Баба Рзаев проинформировал главу государства о проделанной работе.

Подстанция «Яшма», координирующая энергетические системы России и Азербайджана и носящая функцию межгосударственной узловой подстанции, была построена в 1971 году по инициативе великого лидера Гейдара Алиева. Подстанция расположена недалеко от моря на территории с высокой влажностью, поэтому разрушение железобетонных и металлических конструкций, а также износ оборудования в результате длительной эксплуатации, ухудшение параметров изоляции часто приводили к коротким замыканиям. В связи с вероятностью системных аварий и неспособностью обеспечения стремительно растущих потребностей подстанция по поручению Президента Ильхама Алиева была полностью реконструирована в цифровом порядке. В силу специфичности сферы работы по реконструкции проводились местными специалистами в порядке дежурства с сохранением электрического напряжения, поэтому перерывы в работе подстанции не возникали.

Сооружены новые гнезда для интеграции узловой подстанции «Яшма», взявшей на себя очень важную стратегическую функцию из-за прямой связи с электростанциями «Сумгайыт», «Гобу», «Хачмаз», а с теплоэлектростанцией «Азербайджан», электростанцией «Джануб» - через подстанцию «Абшерон», в Энергетический узел «Гобу», энергетическую систему Ветряной электростанции «Хызы-Абшерон», фундамент которой был заложен в январе нынешнего года, и планируемой к строительству новой электростанции «Яшма». Открытые распределительные установки на 330, 220 и 110 киловольт на подстанции «Яшма», представляющей исключительное значение в энергоснабжении северо-восточных районов и Абшеронского полуострова, были демонтированы и реконструированы с расширением. Здесь установлены три новых трансформатора мощностью 250 мегаватт каждый. В результате общая мощность подстанции была увеличена на 110 мегаватт, до 750 мегаватт. От электростанции «Гобу» до подстанции «Яшма» проложена 330-киловольтная линия на расстоянии 47 километров.

Президент Ильхам Алиев ввел в действие подстанцию.

Было отмечено, что именно на этой подстанции впервые в энергосистеме сооружен шунтирующий реактор, способный компенсировать реактивную силу северо-восточных районов и Абшеронского полуострова. Управляемый шунтирующий реактор мощностью 120 МВАр будет принимать и регулировать совокупную реактивную силу 330-киловольтных линий электропередачи, наряду с повышением передающей способности линии, снизит технические потери, повысив тем самым качество нагрузки, сэкономит большое количество электроэнергии и финансовых средств.

На территории подстанции построен новый центр управления. Здесь создана новая система антиаварийной автоматики, сооружена новая диспетчерская система управления микро-СКАДА и центр энергосистемы интегрирован в систему СКАДА. В соответствии с цифровой концепцией энергосистемы управление активами, процессами, ресурсами на подстанциях, совершенствование заготовительных и распределительных цепей, своевременное устранение погрешностей осуществляется автоматически посредством программного обеспечения операций по включению и выключению.

Отремонтирована дорога протяженностью четыре километра от магистрали Баку-Губа до подстанции, проложена новая дорога протяженностью один километр и построены внутренние дороги.

В результате капитальной реконструкции 330/220/110/10-киловольтной подстанции «Яшма» системного значения достигнуты увеличение ее пропускной способности, повышение надежности и устойчивости межгосударственного и внутреннего электроснабжения, снижение потерь, применение современных технологий. Сооружение самых современных цепей управления, релейной защиты и автоматики обеспечит предотвращение отказа и повреждения оборудования, быструю, селективную, надежную работу защит и мобильность оперативных действий.