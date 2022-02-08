Азербайджан и Турция обсудили вопросы расширения военного сотрудничества (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 8 февраля министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией, возглавляемой заместителем министра национальной обороны Турции Мухсином Дере, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Поприветствовав гостей, Гасанов подчеркнул, что военное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией развивается по восходящей, говорится в сообщении.

Отметив позитивное влияние искренних отношений глав двух государства, в частности, и на военное сотрудничество, министр подчеркнул, что стратегическое союзничество Азербайджана и Турции основывается на узах дружбы и братства.

В свою очередь, замминистра национальной обороны Турции особо отметил важность подобных встреч с точки зрения расширения двусторонних отношений.

На встрече состоялся обмен мнениями об участии авиационных средств и военнослужащих ВВС Азербайджана в фестивале TEKNOFEST-2022 в Баку.

В заключение были обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, в том числе создание совместных рабочих групп в военно-технической сфере, и другие вопросы, представляющие взаимный интерес, говорится в сообщении минобороны Азербайджана.