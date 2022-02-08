Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы прибыл с визитом в Азербайджан
БАКУ /Trend/ - Вице-премьер - министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску находится в Азербайджане с рабочим визитом, который продлится с 8 по 10 февраля, передает во вторник Trend со ссылкой на министерство иностранных дел и интеграции Молдовы.
Отмечается, что визит организован по приглашению министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова.
"Цель визита - укрепление сотрудничества Азербайджана и Молдовы в торгово - экономической, инвестиционной и энергетической сферах в контексте стратегической важности "Южного газового коридора", - говорится в сообщении министерства.
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