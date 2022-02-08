В Военной академии ВС Азербайджана проходит учебный курс НАТО (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках Программы сотрудничества по индивидуальному партнерству между министерством обороны Азербайджана и НАТО на 2022 год в Военной академии Вооруженных сил Азербайджана мобильная тренинговая группа Командования объединенных сил Североатлантического альянса со штаб-квартирой в Брунссуме (Нидерланды) проводит курс «Меры противодействия самодельным взрывным устройствам», сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

На курсе слушателям была предоставлена информация о различных направлениях совместной деятельности в ходе принятия НАТО мер противодействия самодельным взрывным устройствам.

Состоялся обмен мнениями по теме, были выполнены практические групповые задания.

Учебный курс продлится до 11 февраля, говорится в сообщении минобороны Азербайджана.