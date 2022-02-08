Президент Ильхам Алиев утвердил закон "О медиа"

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон "О медиа".

Этот закон в соответствии с пунктами 1, 10 и 13 части I статьи 94 Конституции Азербайджана определяет организационные, правовые и экономические основы деятельности в сфере медиа, а также общие правила получения, подготовки, передачи, производства и распространения массовой информации.

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