БАКУ /Trend/ - В Азербайджане расширены полномочия Агентства развития медиа (MEDİA).

Как сообщает во вторник Trend, это нашло отражение в изменениях, внесенных указом Президента Азербайджана в "Устав Агентства развития медиа Азербайджана"

Согласно изменениям, к полномочиям агентства добавлены следующие:

- при выявлении нарушений требований закона "О медиа" в деятельности субъектов медиа, находящихся за пределами Азербайджана, осуществлять меры, предусмотренные международными договорами, стороной которых выступает Азербайджан, и законом Азербайджана "О медиа";

- если это не предусмотрено международными договорами, стороной которых выступает Азербайджан, решать вопросы, связанные с распространением на территории Азербайджана продукции иностранных печатных СМИ, постоянное место нахождения редакций которых находится за пределами Азербайджана;

- в случаях, предусмотренных законом "О медиа", делать предупреждение субъектам печатных и онлайн-медиа, подавать иски в суд о приостановлении их деятельности и распространения их медиа-продукции, а также о прекращении деятельности этих субъектов;

- формировать, вести, управлять реестром медиа, вести контроль за его использованием и защитой данных;

- предоставлять согласие на изменение логотипа (эмблемы) редакции печатных и онлайн-медиа, внесенных в реестр медиа;

- предоставлять свидетельство субъектам медиа, включенным в реестр медиа, а журналистам - удостоверение журналиста;

- ежегодно объявлять список важных мероприятий на следующий год, размещать его на своем официальном сайте и регулярно обновлять его;

- при исключении субъекта медиа из реестра медиа размещать информацию об этом на своем официальном сайте;

- при исключении журналиста из реестра медиа аннулировать его журналистское удостоверение и размещать информацию об этом на своем официальном сайте;

- требовать сдачи журналистского удостоверения.

(Перевод: Нубар Кулузаде)