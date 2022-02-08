Журналистам в Азербайджане будет предоставляться льготная ипотека

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане журналисты смогут получить льготную ипотеку.

Как сообщает Trend, об этом говорится в Указе Президента "О внесении изменений в "Порядок предоставления ипотечного кредита, в том числе льготного ипотечного кредита за счет средств Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана", утвержденный Указом Президента Азербайджана от 22 июня 2016 года.

Согласно Указу, воспользоваться льготной ипотекой имеют право лица, являющиеся членами молодой семьи, проработавшие журналистами не менее 5 лет и внесенные в реестр СМИ, а также лица, не являющиеся членами молодой семьи, проработавшие журналистами не менее 15 лет и внесенные в реестр СМИ.