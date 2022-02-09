Минкультуры Азербайджана призвало ЮНЕСКО изучить азербайджанское культурное наследие в Армении

БАКУ /Trend/ - Министерство культуры Азербайджана приветствует достигнутую договоренность о направлении миссии ЮНЕСКО в Армению и Азербайджан в ближайшее время.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении министерства.

«Как известно, на территории Армении имеется богатое историческое, культурное и религиозное наследие азербайджанцев, проживавших там на протяжении веков.

В 1869 году, согласно статистике, опубликованной в «Кавказском календаре за 1870 год», изданном канцелярией губернаторства России на Кавказе, только в Иреванской губернии насчитывалось 269 мечетей.

Помимо мечетей, в этот список входят ханский дворец в Иреване, стены Иреванской крепости, а также многочисленные бани, караван-сараи, усыпальницы, кладбища, существовавшие на территории современной Армении.

Надеемся, что предстоящая миссия ЮНЕСКО будет важна с точки зрения детального изучения, мониторинга и документирования наследия азербайджанского народа на территории Армении», - говорится в сообщении ведомства.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)