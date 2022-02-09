В Баку началась встреча главы МИД Азербайджана с молдавским коллегой (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - В Баку началась встреча в формате один на один министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и вице-премьера - министра иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску.
Как передает в среду Trend, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в Twitter.
«Байрамов встретил Попеску перед зданием МИД Азербайджана», - говорится в публикации.
Отметим, что вице-премьер - министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску находится в Азербайджане с рабочим визитом, который продлится до 10 февраля.
(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)
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