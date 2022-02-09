В Баку началась встреча главы МИД Азербайджана с молдавским коллегой (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Баку началась встреча в формате один на один министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и вице-премьера - министра иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску.

Как передает в среду Trend, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в Twitter.

«Байрамов встретил Попеску перед зданием МИД Азербайджана», - говорится в публикации.

Отметим, что вице-премьер - министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску находится в Азербайджане с рабочим визитом, который продлится до 10 февраля.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)