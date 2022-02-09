БАКУ /Trend/ - ЮНЕСКО может рассмотреть предложения, выдвинутые на встрече глав Азербайджана, Франции, Совета Евросоюза и Армении, сообщили в среду Trend в ЮНЕСКО.

Отметим, что четвертого февраля в ходе встречи в видеоформате с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, Президента Эмманюэля Макрона в качестве председательства Франции в Европейском союзе, главы Совета Европейского союза Шарля Мишеля и премьер-министра Армении Никола Пашиняна была достигнута договоренность об отправке миссии ЮНЕСКО в Азербайджан и Армению.

Как сообщили в ЮНЕСКО, организация работает со всеми соответствующими сторонами над созданием условий для Независимой технической миссии ЮНЕСКО в рамках конвенции 1954 года.

«Поэтому ЮНЕСКО приветствует все идеи и инициативы, которые могут быть полезными, в том числе региональных организаций, а также отдельных стран. В свете этого могут быть рассмотрены идеи, выдвинутые на встрече, прошедшей четвертого февраля. ЮНЕСКО оценит эти идеи в сотрудничестве с Арменией и Азербайджаном», - сказали в организации.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Константин Шапиро)

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