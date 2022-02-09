Молдова намерена поддержать Азербайджан в операциях по разминированию - министр
БАКУ/Trend/ - Молдова намерена поддержать Азербайджан в операциях по разминированию.
Как сообщает Trend, об этом заявил в среду министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску, находящимся с визитом в Азербайджане.
Байрамов отметил, что мины представляют самую большую угрозу восстановительным работами на освобожденных территориях Азербайджана.
"Я проинформировал об этом моего уважаемого коллегу, и министр выразил желание поддержать Азербайджан в этом направлении", - сказал глава МИД Азербайджана.
(Автор: Эльчин Мехтиев)
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