Работы по строительству железной дороги до границы с Арменией планируется завершить в 2023 г. – Джейхун Байрамов (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Работы по строительству железной дороги до границы с Арменией планируется завершить в 2023 году.

Как сообщает Trend, об этом заявил в среду министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску, находящимся с визитом в Азербайджане.

По его словам, помимо восстановительных работ на освобожденных территориях, Азербайджан выполняет взятые на себя обязательства по восстановлению транспортных коммуникаций.

«Азербайджан начал строительство 110-километровой железнодорожной линии до границы с Арменией еще в 2021 году. В настоящее время выполнено 24 процента строительных работ, и ожидается, что они будут завершены в 2023 году. Работы по строительству автомобильной дороги выполнены на 27 процентов. Это является свидетельством ответственного подхода Азербайджана к своей работе. А Армения ничего не делает, кроме противоречивых заявлений», - сказал Байрамов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Редактор: Константин Шапиро)