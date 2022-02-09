Глава МИД Молдовы поблагодарил Азербайджан за помощь во время пандемии

БАКУ /Trend/ - Азербайджан оказал помощь Молдове во время пандемии. Мы благодарим за это Азербайджан и ценим данную поддержку.

Об этом заявил находящийся с визитом в Баку министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Он отметил, что Азербайджан и Молдова всегда поддерживают друг друга.

"Между двумя странами налажено плодотворное сотрудничество в гуманитарной сфере", - сказал Попеску.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Редактор: Константин Шапиро)