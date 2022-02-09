Азербайджан продолжит поднимать вопрос в связи с судьбами пропавших без вести в первой Карабахской войне - МИД

БАКУ /Trend/ - О судьбах тысяч человек, пропавших без вести во время первой Карабахской войны, до сих пор ничего не известно.

Как сообщает Trend, об этом заявил в среду министр иностранных де Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции в Баку с министром иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску.

Байрамов отметил, что Азербайджан продолжит поднимать этот вопрос на всех платформах.

По его словам, Президент Азербайджана Ильхам Алиев вновь поднял этот вопрос на встрече в видеоформате четвертого февраля с участием глав Азербайджана, Франции, Совета Евросоюза и Армении.

"В ходе встречи премьер-министр Армении пообещал сотрудничать в этом направлении. Однако дальнейшие события не укладываются ни в какую логику. Мы стали свидетелями абсурдного заявления МИД Армении о том, что подобное обещание дано не было. Азербайджан продолжит поднимать этот вопрос. Пришло время международным организациям усилить давление на Армению по этому вопросу", - сказал Байрамов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)