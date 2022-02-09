БАКУ /Trend/ - Упраздняются Низаминский и Кяпязский районы города Гянджа.

Как сообщает в среду Trend, это отражено в законопроекте "О внесении частичных изменений в административно-территориальное деление города Гянджа", который будет вынесен на обсуждение на заседании комитета Милли Меджлиса по региональным вопросам 11 февраля.

Согласно законопроекту, административно-территориальные округа в Низаминском и Кяпязском районах будут переданы в подчинение исполнительной власти города Гянджа. На территории указанных районов будут действовать Низаминский и Кяпязский муниципалитеты.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде)