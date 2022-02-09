Глава МИД Азербайджана встретился с замминистра иностранных дел Ирака (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 9 февраля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял делегацию во главе с заместителем министра иностранных дел Ирака Назаром Исой Абдулхади аль-Хейруллой.

Как сообщили Trend в МИД Азербайджана, Джейхун Байрамов подчеркнул, что двусторонние отношения, развивающиеся на основе исторических связей между двумя народами, развиваются в многосторонней плоскости.

Выразив удовлетворение уровнем политического диалога сторон, он отметил встречи со своим иракским коллегой в рамках различных международных мероприятий в течение прошлого года. Было отмечено, что проведение в прошлом году в Баку заседания Совместной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Ирака, а также визит министра нефти Ирака внесли вклад в расширение двустороннего сотрудничества.

Глава МИД также проинформировал собеседника о постконфликтной ситуации в регионе, выполнении Азербайджаном трехсторонних заявлений, широкомасштабных восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных территориях, выполнении необходимых работ для возвращения вынужденных переселенцев на свои земли.

Замглавы МИД Ирака отметил важность развития двусторонних отношений. Упомянув о наличии опыта Ирака в вопросе вынужденных переселенцев, а также восстановлении разрушенных территорий, замминистра выразил готовность страны поделиться этим опытом с Азербайджаном. Он поздравил Азербайджан в связи с усилиями по обеспечению мирного будущего региона, проведением восстановительных работ на освобожденных землях.

В ходе встречи глава МИД Азербайджана выразил поздравления по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Ираком, передал замминистра письмо, адресованное иракскому коллеге.

Стороны обменялись мнениями по региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Отметим, что в этот же день состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Ирака. От Азербайджана делегацию возглавил замминистра иностранных дел Фариз Рзаев, от иракской стороны - замминистра иностранных дел Назар Иса Абдулхади аль-Хейрулла. В рамках политических консультаций состоялись обсуждения по ряду вопросов сотрудничества.

(Перевод: Нубар Кулузаде)