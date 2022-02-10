Председательство Азербайджана в международной сети Движения неприсоединения имеет первостепенное значение - МИД

БАКУ /Trend/ - Председательство Азербайджана в международной сети Движения неприсоединения имеет первостепенное значение.

Как передает Trend, об этом сказал в четверг министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на конференции в Университете ADA.

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