Азербайджан привержен принципам Движения неприсоединения - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Азербайджан привержен принципам Движения неприсоединения.

Как передает Trend, об этом сказал в четверг министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на конференции в Университете ADA.

По его словам, Азербайджан уделяет первостепенное внимание инициативам в рамках Движения неприсоединения.

«Инициативы, предложенные Азербайджаном, были приняты в соответствии с принципами этой организации», - сказал Байрамов.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)