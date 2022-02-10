В Азербайджане ведется работа над созданием офиса симуляции модели Движения неприсоединения (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане ведется работа над созданием постоянного офиса симуляции моделей различных международных организаций, в том числе Движения неприсоединения.

Как передает Trend, об этом сказал в четверг исполнительный директор Фонда молодежи Азербайджана Фарид Джафаров на конференции по симуляции модели Движения неприсоединения в Университете ADA.

По его словам, фонд продолжает поддерживать различные организации по развитию молодежи в Азербайджане.

«В данный момент мы также работаем над увеличением числа программ стажировок для азербайджанской молодежи при поддержке МИД», - добавил Джафаров.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)