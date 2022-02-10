В Университете ADA проходит конференция по симуляции модели Движения неприсоединения

БАКУ /Trend/ - В Университете ADA в Баку проходит конференция по симуляции модели Движения неприсоединения (ДН), передает Trend.

На открытии конференции выступили министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, руководитель Фонда молодежи Фарид Джафаров и проректор Университета ADA Фариз Исмаилзаде.

Движение неприсоединения (ДН) образовано в 1961 году в целях отстаивания интересов развивающихся стран в условиях конфронтации холодной войны. В первые три десятилетия после создания движение выполняло важную роль в содействии процессам деколонизации, становлении новых независимых государств, демократизации международных отношений.