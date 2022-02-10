Армения на протяжении десятилетий не допускала представителей ЮНЕСКО в Карабах - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Армения на протяжении десятилетий не допускала представителей ЮНЕСКО в Карабах.

Как передает Trend, об этом сказал в четверг министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, отвечая на вопросы журналистов на конференции по симуляции модели Движения неприсоединения в Университете ADA.

Армения на протяжении десятилетий не допускала представителей ЮНЕСКО на оккупируемые ею в то время азербайджанские территории, отметил министр.

По его словам, после 44-дневной войны Азербайджан и ЮНЕСКО начали сотрудничать по вопросу проведения исследовательских работ в Карабахе.

«Мы пригласили миссию ЮНЕСКО еще в июне и ожидаем ее. Мы не ставим для нее никаких ограничений. Миссия ЮНЕСКО может изучать как мусульманские, так и христианские памятники», - сказал Байрамов.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)