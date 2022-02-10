Азербайджан не ставит никаких ограничений для миссии ЮНЕСКО - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Азербайджан не ставит никаких ограничений для миссии ЮНЕСКО.

Как передает Trend, об этом сказал в четверг министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на конференции по симуляции модели Движения неприсоединения в Университете ADA, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, Азербайджан обратился в ЮНЕСКО по вопросу отправки миссии еще в июне.

«Мы не ставим никаких ограничений для миссии организации. ЮНЕСКО может изучать как мусульманские, так и христианские памятники», - сказал Байрамов.

Отметим, что четвертого февраля в ходе встречи в видеоформате с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, Президента Эмманюэля Макрона в качестве председательства Франции в Европейском союзе, главы Совета Европейского союза Шарля Мишеля и премьер-министра Армении Никола Пашиняна была достигнута договоренность об отправке миссии ЮНЕСКО в Азербайджан и Армению.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)