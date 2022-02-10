Армения скрывала факты массовых захоронений во время своей оккупации азербайджанских территорий - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Армения скрывала факты массовых захоронений во время своей оккупации азербайджанских территорий.

Как передает Trend, об этом сказал в четверг министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, отвечая на вопросы журналистов на конференции по симуляции модели Движения неприсоединения в Университете ADA.

«Азербайджанская сторона обнаружила массовые захоронения на освобожденных территориях, поэтому утверждения армянской стороны о том, что ей ничего не известно о наличии этих захоронений, неприемлемы», - сказал Байрамов.

По его словам, заявления армянской стороны по этому поводу являются необоснованными, и мы уверены, что мировое сообщество их не примет.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)