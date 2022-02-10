Началась регистрация для 8-ого Казанского Форума Молодых Предпринимателей ОИС

БАКУ/Trend/ - 10 февраля 2022 19-21 мая сего года, в городе Казань Республики Татарстан планируется проведение 8-ого Казанского Форума Молодых Предпринимателей стран Организации Исламского Сотрудничества (ОИС), организаторами которого являются Евразийский Региональный Центр Молодежного Форума ОИС, Министерство Молодежи и Молодежного Фонда «Сэлэт» Республики Татарстан.

Целями международного форума, который традиционно каждый год проводится в рамках саммита «Россия и Исламский мир», являются оказание поддержки новым стартап-проектов в ареале ОИС, стимулирование предпринимательской деятельности среди молодежи, а также внесение вклада в процесс сотрудничества между Российской Федерацией и странами ОИС в области экономики, торговли и инновации. Начиная с 20 марта этого года, будут проведены онлайн тренинги для авторов проектов, избранных до финальной стадии. Авторы, с успехом закончившие тренинги, получат право участвовать на финальной стадии Форума, который пройдет в мае этого года в Казани.

На финальной стадии (boot camp) состоится презентация 30 самых лучших стартап-проектов и будет принято решение об их финансировании инвесторами. Отдельные лица и команды, желающие принять участие в этих проектах, смогут зарегистрироваться через следующий линк: https://kazanoicstartups.org/