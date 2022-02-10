Азербайджан не допустит, чтобы Армения еще 30 лет хранила молчание о пропавших без вести азербайджанцах – Лейла Абдуллаева

БАКУ /Trend/ - Интересно, почему Армения ждала 30 лет, чтобы предоставить какую-либо информацию о четырех тысячах азербайджанцев, пропавших без вести во время первой армяно-азербайджанской войны?

Об этом сказала пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, отвечая на вопрос Trend.

«Хотя правительство Армении пока не делало никаких заявлений на этот счет, в число причин передачи спустя 30 лет останков лишь 108 из тысяч пропавших без вести азербайджанцев, конечно, входит обнаружение массовых захоронений азербайджанцев на освобожденных территориях и предоставление доказательств международной общественности.

Напомним, что сразу после 44-дневной войны Азербайджан, исходя из принципов гуманизма, передал противоположной стороне останки более 1 700 армянских военнослужащих, не ожидая никакого ответного шага и не имея никакой информации от армянской стороны о тысячах азербайджанцев, пропавших без вести в первую армяно-азербайджанскую войну.

Хотелось бы отметить, что азербайджанская сторона сохраняет на повестке дня вопрос о пропавших без вести в качестве приоритетного и не допустит, чтобы армянская сторона, которая несет прямую ответственность, еще 30 лет хранила молчание о судьбах более 3 700 пропавших без вести азербайджанцев и местонахождении их массовых захоронений», - сказала Абдуллаева.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)