Омбудсмен Азербайджана распространила обращение в связи с 30-й годовщиной массовой резни в селах Малбейли и Гушчулар

БАКУ /Trend/ - Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева распространила обращение в связи с 30-й годовщиной со дня массовых убийств, совершенных армянами в селах Малбейли и Гушчулар.

Как сообщили Trend в аппарате омбудсмена, в обращении говорится, что политика этнической чистки и геноцида, которую Армения проводила против азербайджанцев на протяжении всей истории, привела к массовым убийствам мирного азербайджанского населения.

"Жертвами этой грязной политики также стали мирные жители сел Малбейли и Гушчулар. 10-12 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования, устроив резню в селах Малбейли, Ашагы Гушчулар и Юхары Гушчулар Шушинского района, убили около 50 мирных азербайджанцев, среди которых были женщины, старики и дети, полностью сожгли села", - говорится в обращении.

"Воспользовавшись своей безнаказанностью, они также совершили преступления в селах Гарадаглы, Агдабан и Ходжалинский геноцид, который стал одной из величайших трагедий века. Надеюсь, что члены армянских вооруженных формирований и военно-политическое руководство Армении, совершившие самые жестокие преступления против человечности и человечества, будут в скором времени привлечены к международно-правовой ответственности", - отмечается в обращении омбудсмена.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)