Геноцид в Малыбейли и Гушчулар является одним из самых кровавых преступлений против азербайджанского народа – Турал Гянджалиев

БАКУ /Trend/ - Геноцид в Малыбейли и Гушчулар является одним из самых кровавых преступлений, совершенных армянами против азербайджанского народа.

Об этом сказал в четверг Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Турал Гянджалиев.

По его словам, в результате этого кровавого преступления были зверски убиты около 50 мирных азербайджанцев.

«В 1991 году из-за блокады попасть в город Шуша можно было только на вертолете. Последний вертолет, летевший в Шушу, был сбит армянами 28 января. Это поставило в тяжелое положение и жителей шушинских сел Малыбейли и Гушчулар. В полночь 10 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования напали на эти села и учинили массовую расправу над населением. Мы никогда не забываем и не забудем этот геноцид, расправу над мирным населением Азербайджана. Наши земли уже освобождены от оккупации. С нашей победой в 44-дневной войне историческая справедливость была восстановлена, и кровь тех безвинно убитых людей не осталась неотмщенной», - добавил Гянджалиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Фидан Мустафаева)