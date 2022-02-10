Визит Араика Арутюняна в Россию носит исключительно частный характер - посольство Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Посольство Азербайджана и России прокомментировало распространенную в некоторых армянских СМИ информацию о «рабочем визите» в Россию Араика Арутюняна, позиционирующего себя в качестве «должностного лица» Карабаха, и проведением им здесь встреч с должностными лицами России, сообщает Trend.

«По имеющейся официальной информации, упомянутое лицо посещало в Москву исключительно по личным вопросам и встречалось здесь со своими соотечественниками. Во время краткосрочного визита он не был принят ни одним из представителей государственных структур России», - говорится в сообщении посольства.

Посольство еще раз отмечает, что тиражирование подобного рода сообщений в армянских СМИ носит провокационный характер и не отражает реальной действительности.