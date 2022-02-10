Новый первый вице-президент SOCAR Ровшан Наджаф - БИОГРАФИЯ

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Ровшана Чингиз оглу Наджафа первым вице-президентом Государственной нефтяной компании Азербайджана.

Ровшан Наджаф родился 9 апреля 1982 года в городе Баку.

В 1997 году поступил в Азербайджанский государственный экономический университет на факультет международных экономических отношений, в 2001 году окончил бакалавр, а в 2003 году - магистратуру с отличием.

В 2007-2008 годах учился в Колумбийском университете США по стипендиальной программе ГНКАР, успешно окончил магистерскую программу по управлению экономической политикой/Международный энергетический менеджмент и Политика.

Трудовую деятельность начал в 2001 году лаборантом на кафедре международных экономических отношений и маркетинга Азербайджанского Государственного Экономического Университета.

В 2003-2007 годах работал советником и старшим советником в отделе инвестиционной политики департамента инвестиций и международного экономического сотрудничества Министерства экономического развития Азербайджанской Республики.

В 2008-2009 годах работал начальником отдела контрактов по инвестициям Управления инвестиций ГНКАР.

В 2009-2010 годах был заведующим отделом внешнеэкономических связей и помощником министра экономического развития.

В 2010-2018 годах работал заместителем исполнительного директора и исполнительным директором ОАО «Азербайджанская инвестиционная компания».

Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 11 мая 2018 года назначен заведующим отделом инновационного развития и электронного правительства Администрации Президента Азербайджанской Республики.

Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 28 августа 2019 года назначен председателем правления Службы финансового мониторинга Азербайджанской Республики. Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 11 февраля 2020 года назначен заместителем министра экономики Азербайджанской Республики, распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 23 декабря 2021 года - первым заместителем министра экономики.

Доктор философии по экономике.

Государственный советник 3-го класса.

Женат, имеет 2 детей.